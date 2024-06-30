В Нигерии при террористических актах погибли 18 человек

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В нигерийском штате Борно произошла серия взрывов, в результате которых погибли по меньшей мере 18 человек. Ещё 48 получили ранения различной степени тяжести.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на данные местного агентства по чрезвычайным ситуациям. Уточняется, что первый взрыв прогремел в субботу, 29 июня, около 15:00 (17:00 по московскому времени) на свадебной церемонии. Спустя несколько минут ещё один взрыв раздался в главной больнице города Гвоза в штате Борна. Во время похорон погибших в результате этих терактов очередной террорист-смертник привёл в действие ещё одну бомбу.
Погибли 18 человек, ещё 48 ранены. Среди погибших есть дети и беременные женщины. По сообщению главы управления по чрезвычайным ситуациям Баркиндо Саиду, степень тяжести травм варьируется от разрывов брюшной полости и переломов черепа до перелома конечностей. Пока никто не взял на себя ответственность за совершение терактов.
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Александр Бойцов