В Дагестане неизвестный открыл стрельбу в школе, есть пострадавшие

В Дагестане произошла стрельба в школе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Неизвестный открыл стрельбу на территории школы №1 в селе Унцукуль. В результате инцидента несколько человек получили ранения. Правоохранительные органы оперативно прибыли на место и оцепили здание учебного заведения.

Медики незамедлительно госпитализировали пострадавших в ближайшую больницу. Следователи уже начали работу на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в новосибирском отеле, где неизвестные в масках устроили стрельбу.

