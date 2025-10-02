В Дагестане неизвестный открыл стрельбу в школе, есть пострадавшие
В Дагестане произошла стрельба в школе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Неизвестный открыл стрельбу на территории школы №1 в селе Унцукуль. В результате инцидента несколько человек получили ранения. Правоохранительные органы оперативно прибыли на место и оцепили здание учебного заведения.
Медики незамедлительно госпитализировали пострадавших в ближайшую больницу. Следователи уже начали работу на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в новосибирском отеле, где неизвестные в масках устроили стрельбу.
