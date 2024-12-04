Экс-полицейский сжег и закопал бывшую возлюбленную в лесу: детали убийства женщины-адвоката в Петрозаводске

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37-летняя Ирина пропала в Карелии 23 ноября этого года. Спустя 4 дня тело женщины нашли в Прионежском районе со следами насильственной смерти. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Приехала в гости к отцу
Ирина достаточно давно переехала в Москву и строила там карьеру юриста. Накануне случившегося она приехала в гости к отцу и решила встретиться со старыми друзьями, после чего перестала выходить на связь.
23 ноября на странице «Лиза Алерт» появилось сообщение о пропаже женщины. Четыре дня поисковые отряды безуспешно восстанавливали картину событий и искали Ирину. Только 27 ноября у полиции появились сведения о пропавшей.
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Решила вспомнить былую любовь
Следствие установило, что после встречи с друзьями Ирина звонила своему бывшему любовнику и он увез ее на автомобиле в неизвестном направлении. Мужчину нашли и задержали.
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Портал «Карелия.Ньюс» пишет, что задержанным оказался 44-летний Евгений Родионов. На допросе подозреваемый начал давать показания и указал место, где следует искать тело убитой Ирины. 28 ноября Петрозаводский городской суд принял решение о заключении под стражу обвиняемого в убийстве Евгения Р. до 24 января 2025 года,
Работали вместе и были любовниками
Как оказалось, убийца и его жертва ранее вместе работали в правоохранительных органах и состояли в интимной связи. Евгений на тот момент уже был женат и имел детей. Его коллега и любовница ходила к жене и открыто заявляла о изменах мужа. Тогда Евгений предпочел выбрать семью, и Ирине пришлось уехать в Москву.
К сожалению, встреча людей, когда-то любивших друг друга, обернулась трагедией. Евгений не просто убил бывшую возлюбленную, он сжег и закопал ее тело. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Елена Генералова