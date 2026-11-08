В Нижнем Новгороде мужчина устроил стрельбу

08 ноября 2026, 17:03

В Нижнем Новгороде мужчина стрелял около школы, его задержали

Фото: istockphoto/Chalabala

Рано утром в Нижнем Новгороде произошёл инцидент со стрельбой. Неизвестные прикрепили самодельную мишень к забору рядом со школой и по очереди открыли по ней огонь — звуки выстрелов разбудили местных жителей, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.