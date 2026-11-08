В Нижнем Новгороде мужчина устроил стрельбу
Рано утром в Нижнем Новгороде произошёл инцидент со стрельбой. Неизвестные прикрепили самодельную мишень к забору рядом со школой и по очереди открыли по ней огонь — звуки выстрелов разбудили местных жителей, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
В отдел полиции поступило сообщение о том, что на Московском шоссе мужчина стреляет из предмета, похожего на пистолет. Сотрудники УМВД России по Нижнему Новгороду установили и задержали подозреваемого — им оказался 39-летний местный житель. В настоящее время оперативники работают с ним.
Обстоятельства случившегося ещё предстоит установить. Действиям мужчины дадут юридическую оценку после завершения всех необходимых мероприятий.
Ранее москвич устроил голый дебош в Таиланде, выпал из окна и убил лопатой местного. Россиянин проник в кондо нелегально.
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