В ночь на 7 декабря московские силовики совершили проверки в гей-клубах*

Фото: iStock/artolympic
В ночь на 7 декабря в московские гей-клубы «Центральная станция» и Bizarre приехали силовики с проверкой. Об этом рассказали в telegram-канале Mash.
«Силовики нагрянули в московские клубы «Центральная станция» и Bizarre. Несколько десятков гостей положили лицом в пол», — говорится в сообщении.
По информации издания, в ходе обысков правоохранители обнаружили комнаты для БДСМ и запрещенные вещества. Этой ночью там проводилась вечеринка «Царица пати». Стоит отметить, что клуб «Центральная станция» уже фигурировал в СМИ по делу о номерах, дискредитирующих вооруженные силы России.
Читайте также:
Минкульт РФ одобрил демонстрацию порно в онлайн кинотеатрах
В Москве полиция нашла оружие и контрабанду в ходе проверки пропаганды ЛГБТ*
В центре Москвы звезды устроили «голую вечеринку-2»: как Гудков, Инстасамка, Глюкоза и другие артисты угодили в скандал
*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
Иван Мусатов