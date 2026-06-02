В Екатеринбурге очевидцы спасли троих малышей, запертых родителями в грязной машине

02 июня 2026, 23:48

Фото: iStock/Nickolya

В Екатеринбурге очевидцы спасли троих малышей, которых родители заперли в автомобиле. О случившемся рассказала одна из жительниц дома на улице Щербакова, 150. Её слова передает Е1.RU.





Согласно материалу, машина с малолетними стояла во дворе. Вечером 1 июня в домовом чате появилось сообщение о том, что в запертом авто находилось несколько несовершеннолетних. Местные жители решили действовать самостоятельно и вскрыли транспортное средство. В салоне царил беспорядок: он был завален мусором настолько, что под ногами буквально не оставалось свободного места.



