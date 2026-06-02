В Екатеринбурге очевидцы спасли троих малышей, запертых родителями в грязной машине
В Екатеринбурге очевидцы спасли троих малышей, которых родители заперли в автомобиле. О случившемся рассказала одна из жительниц дома на улице Щербакова, 150. Её слова передает Е1.RU.
Согласно материалу, машина с малолетними стояла во дворе. Вечером 1 июня в домовом чате появилось сообщение о том, что в запертом авто находилось несколько несовершеннолетних. Местные жители решили действовать самостоятельно и вскрыли транспортное средство. В салоне царил беспорядок: он был завален мусором настолько, что под ногами буквально не оставалось свободного места.
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Одна из участниц спасения, Елизавета, увидела внутри троих детей, совсем еще малышей. Судя по всему, один был чуть постарше остальных — его руки оказались чем-то связаны. Уточняется, что несовершеннолетние выглядели грязно.
Елизавета взяла на руки одного плачущего ребёнка и отнесла его в ближайшую аптеку, где малыша помыли — он был голодный и весь в опрелостях. Другая соседка купила смесь и бутылочку, чтобы покормить всех троих. Вскоре из дома выбежал отец, который признал, что оставил детей без присмотра не менее чем на два с половиной часа.
Сегодня местные жители обратились в опеку, происшествие изучает полиция. Ведомство проводит проверку с целью установить личность граждан, которые допустили подобную ситуацию.