В Новгородской области машина наехала на двух велосипедистов, оба погибли
Два велосипедиста погибли в ДТП с машиной в Новгородской области. Одной из жертв оказалась несовершеннолетняя девочка. Об этом сообщило управление Госавтоинспекции УМВД региона в своём Telegram-канале.
Авария произошла в 20:55 (мск) на 1-м км автодороги Великий Новгород — Сергово — Борки — Горные Морины — Береговые Морины. Водитель Volkswagen Touareg (1999 г.р.) совершил наезд на двух велосипедистов. В результате погибли мужчина (1964 г.р.) и девочка (2016 г.р.). Прокуратура Новгородской области начала проверку по факту смертельной автоаварии.
Отмечается, что в ДТП пострадал еще один ребенок. Вторая девочка (2023 г.р.) являлась пассажиром велосипеда. Ее бригадой скорой медицинской помощи срочно доставили в больницу, серьезность травм не уточняется.
Ранее «Радио 1» передавало, что массовая драка с применением холодного оружия произошла на юго-западе Москвы в ночь на 2 августа. В результате конфликта один человек погиб, ещё трое получили ранения различной степени тяжести. Участники потасовки использовали ножи и другие предметы, способные нанести серьёзный вред.
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