В Новгородской области машина наехала на двух велосипедистов, оба погибли

02 августа 2025, 23:43

В Новгородской области в ДТП погибли два велосипедиста, пострадала маленькая девочка

Фото: iStock/zsv3207

Два велосипедиста погибли в ДТП с машиной в Новгородской области. Одной из жертв оказалась несовершеннолетняя девочка. Об этом сообщило управление Госавтоинспекции УМВД региона в своём Telegram-канале.