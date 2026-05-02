Над Смоленской областью уничтожили десять украинских дронов
В Смоленской области силы ВКС России сбили десять украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.
Он подтвердил, что дроны ВСУ продолжают попытки атаковать Смоленскую область. В настоящий момент на местах падения обломков работают оперативные службы, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировали. Информации о пострадавших людях также не поступало.
Анохин предупредил местных жителей о сохраняющейся беспилотной опасности и попросил при обнаружении частей БПЛА не приближаться к ним, а сообщать в специальные службы по номеру 112.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Московской области силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы отразили налет беспилотников. Всего удалось сбить шесть дронов. К сожалению, есть одна жертва — в деревне Чернево Волоколамского округа погиб 77-летний мужчина.
