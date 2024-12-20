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В Новой Москве пенсионер стрелял в соседей из-за якобы сломанного забора

В Новой Москве 70-летний мужчина стрелял в соседей из-за якобы сломанного забора
Фото: iStock/IndiaUniform

Фото: iStock/IndiaUniform

В посёлке Ульяновского лесопарка в Новой Москве 70-летний пенсионер стрелял из охотничьего ружья в своих соседей: ему показалось, что они ломают его забор.
Как пишет Telegram-канал Mash, мужчина достал гладкоствольное оружие 20-го калибра и открыл огонь по людям.

По данным канала, никто не пострадал, дробь задела только забор.




Полицейские задержали пенсионера. Они изъяли у него три ружья и патроны. У мужчины было разрешение на хранение оружия.

Ранее сообщалось, что дети мигрантов избили троих учеников в школе в Новой Москве.

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