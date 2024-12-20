В Новой Москве пенсионер стрелял в соседей из-за якобы сломанного забора

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В посёлке Ульяновского лесопарка в Новой Москве 70-летний пенсионер стрелял из охотничьего ружья в своих соседей: ему показалось, что они ломают его забор.
Как пишет Telegram-канал Mash, мужчина достал гладкоствольное оружие 20-го калибра и открыл огонь по людям.
По данным канала, никто не пострадал, дробь задела только забор.
Полицейские задержали пенсионера. Они изъяли у него три ружья и патроны. У мужчины было разрешение на хранение оружия.
Ранее сообщалось, что дети мигрантов избили троих учеников в школе в Новой Москве.
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По данным канала, никто не пострадал, дробь задела только забор.
Полицейские задержали пенсионера. Они изъяли у него три ружья и патроны. У мужчины было разрешение на хранение оружия.
Ранее сообщалось, что дети мигрантов избили троих учеников в школе в Новой Москве.
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Анастасия Ларина