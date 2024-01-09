В Новосибирске мужчина пять раз пытался украсть мандарин из магазина

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В Новосибирске местный житель 5 раз пытался украсть мандарин из супермаркета. На пятую попытку его задержали сотрудники охранного агентства. Об этом пишет РИА Новости.
Попытка ограбления произошла 8 января в 21.32 (17.32 мск) в супермаркете «Пятерочка», который находится на улице Ударная. Бойцы ГБР-11 задержали мужчину, которому удалось с пятой попытки украсть плод.
«В этот день он четыре раза приходил в магазин и пытался стащить новогодний фрукт, но его действия всякий раз пресекались. На пятый раз воришка смог пересечь линию касс, но его радость длилась недолго — гвардейцы задержали его», — сообщает частное агентство безопасности «Гвардия».
До этого сообщалось, что две сестры грабили пенсионерок, проводя «обряды» со «святой водой». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак