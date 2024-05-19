В Новосибирске мужчина выстрелил в бывшую девушку и её коллегу

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В Новосибирске мужчина подкараулил свою бывшую девушку, а затем выстрелил в неё, об этом сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на источник.
«Около трех часов ночи коллега привез девушку к её дому. В это время там её поджидал бывший парень: у него с собой было пневматическое оружие и муляж гранаты», — сообщил собеседник издания.
Мужчина открыл стрельбу по бывшей возлюбленной и её коллеге, а затем напал на них и избил.
Уточняется, что серьёзных травм никто из участников конфликта не получил.
Как сообщили в МВД по региону, в настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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