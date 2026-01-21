В Уфе предотвратили взрыв и массовый расстрел сотрудников в отделе полиции
В Уфе силовики предотвратили взрыв и массовый расстрел сотрудников в отделе полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Как оказалось, боевики из Центральной Азии проводили разведку местности, закупили автоматы и компоненты для самодельного взрывного устройства (СВУ), после чего начали его сборку. При штурме квартиры глава ячейки открыл огонь по спецназу ФСБ и его ликвидировали ответным огнём. Второго участника задержали.
В квартире, где проживали террористы, изъяли части взрывного устройства и предметы с террористической символикой. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение теракта и участии в деятельности террористической организации.
