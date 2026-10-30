В Забайкалье потушили ландшафтный пожар на площади 4,5 тысячи гектаров
В Забайкалье ликвидировали ландшафтный пожар. Об этом сообщили в канале «МЧС Забайкальского края» на платформе MAX.
Специалисты оперативно потушили огонь, охвативший 4,5 тысячи гектаров. Профессиональные и добровольные пожарные вместе с местными жителями не допустили распространения пламени — благодаря их действиям огонь не перебросился на 12 животноводческих хозяйств и населённый пункт Курильжа.
Ранее «Радио 1» передавало, что 61-летний житель Петропавловска-Камчатского перевёл и передал аферистам 23,69 миллиона рублей, поддавшись их угрозам. Мужчина знал о различных мошеннических схемах из СМИ и даже получал профилактическую листовку в 2025 году, но всё равно поверил в обман. Подробности читайте здесь.
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