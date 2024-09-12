В обедах для УИК в Петербурге нашли инфекции

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В обедах, которые предоставлялись сотрудникам участковой избирательной комиссии (УИК) Санкт-Петербурга, были найдены возбудители опасных инфекций, включая кишечную палочку и сальмонеллу.
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора через Telegram-канал.В ходе проверки комбината питания АО «Артис-Детское питание», а также пищеблока школы № 93 Пушкинского района, где готовилась еда для сотрудников УИК, были выявлены грубые нарушения санитарных норм.
В частности, 3,2 тонны продукции хранились в неподобающих условиях и без необходимой маркировки. В некоторых продуктах были обнаружены бактерии сальмонеллы, листерии и кишечной палочки.
Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности компании-поставщика, а материалы дела переданы в суд.
Ранее Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту массовых отравлений на избирательных участках. Среди пострадавших — сотрудники УИК, охранники и полицейские, которые употребляли пищу от одного и того же поставщика.
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В частности, 3,2 тонны продукции хранились в неподобающих условиях и без необходимой маркировки. В некоторых продуктах были обнаружены бактерии сальмонеллы, листерии и кишечной палочки.
Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности компании-поставщика, а материалы дела переданы в суд.
Ранее Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту массовых отравлений на избирательных участках. Среди пострадавших — сотрудники УИК, охранники и полицейские, которые употребляли пищу от одного и того же поставщика.
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Елена Перлова