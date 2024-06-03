В Одессе 20-летнюю сотрудницу полиции смыло в море во время фотосессии

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Сотрудница украинской полиции Олеся Олещук решила устроить фотосессию во время шторма в Одессе, девушку смыло в море. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
«В Одессе 20-летнюю девушку-полицейскую смыло в море во время фотосессии. Она погибла. Ее тело ищут водолазы», — говорится в Telegram-канале издания.
При этом уточняется, что девушка приехала в Одессу в отпуск из города Ровно. Она работала участковым.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках погиб рэпер из Якутии Айаан Никифоров. Молодой человек отдыхал вместе со своей девушкой. Они решили искупаться в реке Клязьме. Во время купания оба начали тонуть. Людям, которые прибежали на помощь, удалось спасти только девушку.
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