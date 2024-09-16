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В Одессе сообщили о подземных толчках

«Страна.ua»: в Одессе сообщили о подземных толчках
16 сентября 2024, 19:08
Фото: iStock/teksomolika

Фото: iStock/teksomolika

В Одессе сообщили о подземных толчках, сообщает издание «Страна.ua» в своем телеграм-канале.
В публикации говорится, что жители города сообщают о землетрясении. Однако подробностей и последствий геологического инцидента не приводится. В телеграм-каналах также обсуждаются версии, что подземные толчки могли быть образованы вследствие вызрывов.

Прежде сообщалось, что портовая инфраструктура в Одессе на юге Украины пострадала в результате взрывов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региональной военной администрации Олег Кипер. Он отметил, что «повреждения затронули складские помещения и грузовой автотранспорт».



Подробнее об этом читатйте в материале «Радио 1».

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#одесса
В подмосковной квартире обнаружено тело женщины, обглоданное животным
16 сентября 2024, 19:09

Фото: iStock/vmargineanu

В подмосковном поселке Власиха в квартире обнаружили тело женщины, которое было частично обглодано животным. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственный источник.
«Труп женщины был обнаружен в квартире поселка Власиха. На теле видны следы когтей животного», – говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейские пришли в квартиру к женщине после того, как в полицию обратился мужчина, который выгуливал ее собак. В какой-то момент она перестала выходить на связь.

В данный момент по факту обнаружения тела проводится проверка. Выясняется причина смерти женщины.

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Имя покушавшегося на Трампа найдено на сайте иностранного легиона Тайваня
16 сентября 2024, 18:51

Фото: iStock/gorodenkoff

Американец Райан Уэсли Раут, покушавшийся на кандидата в президенты США Дональда Трампа, числится на сайте неофициального иностранного легиона Тайваня в качестве координатора желающих «защищать» остров в случае конфликта с Китаем. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Задержанный мужчина указан как "координатор международного добровольческого центра" на сайте, названном "Иностранный легион Тайваня"», — говорится в сообщении телеканала.

Уточняется, что организация занимается вербовкой гражданских и бывших военных со всего мира с целью защиты Тайваня при войне с Китаем.

Напомним, покушение на Трампа произошло накануне во Флориде, когда тот был в гольф-клубе. Подозреваемый во втором покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Раут (Рут) ездил на Украину. Эту информацию подтвердил журналистам The Guardian его сын Оран.

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Мигрант написал религиозные лозунги на Аничковом дворце Санкт-Петербурга
16 сентября 2024, 18:36

Фото: istockphoto/Cylonphoto

Акт вандализма с написанием религиозных лозунгов на Аничковом дворце Санкт-Петербурга совершил 28-летний мигрант, пишет тг-канал издания News.
Журналисты уточнили, что против уроженца Средней Азии открыли уголовное дело об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия. Материальный ущерб составляет свыше 20 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, в Москве в торговом центре «Афимолл» в Москва-сити рухнул лифт, пострадали три человека. Уточнялось, что они смогли выбраться из лифтовой кабины своими силами. Сейчас на месте работают экстренные службы.

А за рубежом на охотников на уток из Франции напали мигранты, используя мачете и арматуру.

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#россия
#криминал
#мигранты
#храмы
#вандализм
#новости
#санкт-петербург
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В ТЦ «Афимолл» в Москва-сити упал лифт
Shot: В ТЦ «Афимолл» в Москва-сити упал лифт
16 сентября 2024, 18:19

Фото: istockphoto/Denis Mamin

Лифт упал в торговом центре «Афимолл», расположенном в Москва-сити, пишет тг-канал Shot. По данным журналистов, среди пострадавших трое. Они самостоятельно выбрались из кабины. На месте ведут работу оперативные службы.
Ранее сообщалось, что тракторист в Подмосковье нашел на одном из полей восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Мужчина проводил пахотные работы в районе Карачарово в Волоколамском городском округе.

По сообщению Мособлпожспаса, опасная находка была уничтожена взрывотехниками. Найденные боеприпасы были помещены в специальный контейнер, перевезены на полигон и обезврежены с полным соблюдением техники безопасности.

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#россия
#москва
#лифт
#новости
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Черная слизь изо рта и кома: 32-летняя девушка отравилась электронными сигаретами
В США врачи выкачали из девушки литры черной слизи и ввели ее в кому из-за вейпа
16 сентября 2024, 17:30

Фото: istockphoto/Igor Ilkov

В США врачам пришлось выкачивать из легких 32-летней девушки не менее двух литров черной слизи, а после вводить ее в искусственную кому — всему виной любовь к одноразовым электронным сигаретам. Об этом сообщает британское издание Ladbible.
По данным издания, американка так сильно любила вейпы, что ходила с ними в душ, обедала и ложилась спать. Со временем ей начало становиться хуже, в груди появилась тяжесть, сильный кашель и затруднилось дыхание.

В один из дней, пока девушка спала, из ее рта и носа начала течь черная кровавая слизь, она начала задыхаться. Курильщицу срочно госпитализировали и выкачали из легких как минимум два литра неприятной субстанции, а после и вовсе ввели в искусственную кому на 11 дней.

Отмечается, что сейчас девушка медленно восстанавливается и пытается вылечиться от последствий случившегося.

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#сигареты
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#вейпы
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#сша
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Происки врагов России: в Госдуме объяснили нападение в школе Челябинска
Зампред ГД Кузнецова связала ЧП в школе Челябинска с происками врагов России
16 сентября 2024, 17:05

Фото: iStock/Oleg Elkov

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова связала ЧП в школе Челябинска, где семиклассник с молотком напал на одноклассников, с происками врагов России. Об этом она заявила в своем телеграм-канале. По ее словам, противник использует детей в своих преступных целях как в интернете, так и в реальной жизни.
«Враги нашей страны продолжают искать любую возможность, чтобы использовать наших детей в преступных действиях», — написала она.
Бороться с такими происшествиями Кузнецова предложили при помощи блокировок в интернете деструктивного контента, а также при помощи заполнения свободного времени у детей созидательной активностью.

Ранее стало известно, что в Челябинске школьник с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Пострадали четыре человека.

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#школьник
#страны
#нападение
#школа
#госдума
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Тракторист нашёл на подмосковном поле ручные гранаты и миномётные мины
16 сентября 2024, 17:04

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Восемь боеприпасов времён Великой Отечественной войны обнаружил тракторист во время проведения пахотных работ в районе деревни Карачарово Волоколамского городского округа, опасную находку уничтожили взрывотехники, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«О найденных снарядах тракторист сообщил в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Прибывшие на место специалисты определили, что обнаружен взрыватель от артиллерийского снаряда, три ручные гранаты, три минометные мины 50-милиметрового калибра и артиллерийский снаряд калибра 105 миллиметров», — говорится в сообщении.
Взрывотехники поместили найденные боеприпасы в специальный контейнер, перевезли их на полигон, где обезвредили, полностью соблюдая технику безопасности.

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#великая отечественная война
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#спасатели
#мособлпожспас
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На французских охотников на уток напали мигранты с мачете и арматурой
JDD: На французских охотников на уток напали 60 мигрантов с мачете и арматурой
16 сентября 2024, 16:47

Фото: istockphoto/Sergei Chuyko

Мигранты толпой из 60 человек напали на охотников на уток во Франции, пишет Le Journal du Dimanche (JDD). Указано, что нападение осуществлялось на троих человек и трехлетнего ребенка в ночь на воскресенье.
«…После предупреждения охотников полиция не позволила этим мигрантам пересечь пролив Ла-Манш в сторону Великобритании», — сказано в публикации.
Нападавшие пользовались мачете и арматурой, разбивая лобовые стекла автомобилей охотников, кроме того, злоумышленниками разбито окно хижины и украдены личные вещи пострадавших.

Как сообщалось ранее, аферисты заманивают россиян в несуществующие инвестпроекты основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

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#мигранты
#нападение
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Бойца СВО из Курганской области ранили в палец, и он впал в кому
16 сентября 2024, 16:11

Фото: istockphoto/dikushin

Боец СВО из Курганской области впал в кому после ранения в палец, пишет портал 63.ru. Военный заключил контракт в июне сего года, а уже в июле был травмирован.
«Не знаю, что там произошло точно, но он получил осколочное ранение. Причем ранен только указательный палец на правой руке! В нем застрял большой осколок, раздроблена кость», — рассказала старшая сестра пациента.

Ему помогли в госпитале, а потом отправили в больницу Донецкой народной республики. Оттуда направили в Белгород, Ижевск и в Самару. Около полутора месяцев мужчина ходил с опухшим пальцем.

Со слов старшей сестры, медики неохотно раскрывали подробности, но причин не называли. Когда военному стало лучше, его перевели в другой госпиталь по неизвестной причине.

Женщина обратилась за помощью к военным прокурорам.

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#новости
#медицина
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