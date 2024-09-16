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В Одессе сообщили о подземных толчках, сообщает издание «Страна.ua» в своем телеграм-канале.
В публикации говорится, что жители города сообщают о землетрясении. Однако подробностей и последствий геологического инцидента не приводится. В телеграм-каналах также обсуждаются версии, что подземные толчки могли быть образованы вследствие вызрывов.
Прежде сообщалось, что портовая инфраструктура в Одессе на юге Украины пострадала в результате взрывов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региональной военной администрации Олег Кипер. Он отметил, что «повреждения затронули складские помещения и грузовой автотранспорт».
Подробнее об этом читатйте в материале «Радио 1».
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Прежде сообщалось, что портовая инфраструктура в Одессе на юге Украины пострадала в результате взрывов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региональной военной администрации Олег Кипер. Он отметил, что «повреждения затронули складские помещения и грузовой автотранспорт».
Подробнее об этом читатйте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова