В Одинцове ищут мужчину, нецензурно ругавшего пенсионеров на улице

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Сотрудники полиции разыскивают мужчину, оскорбляющего прохожих в городе Одинцово. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Московской области.
«В ходе мониторинга интернета была выявлена видеозапись, на которой мужчина нецензурно бранит пожилых граждан. По этому факту проводится проверка. Сотрудники полиции пытаются установить личность правонарушителя. Уже начат его розыск», – говорится в телеграм-канале подмосковного главка МВД.Уточняется, что действиям правонарушителя будет дана правовая оценка. Также будет принято решение в соответствии с законодательством.
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