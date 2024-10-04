В Одинцово мужчина выстрелил в пешехода, подробности инцидента

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В подмосковном Одинцово произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек.
Инцидент случился около 20:00 в районе жилого комплекса «Сколково» на улице Чистяковой. Неизвестный мужчина выстрелил в пешехода возле пешеходного перехода, сообщает корреспондент РИА Новости.
Очевидцы сообщили, что пострадавший был ранен, но остался жив. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и медики. Пострадавшего доставили в больницу на машине скорой помощи.
Полиция проводит расследование инцидента, личность стрелявшего устанавливается.
Ранее сообщалось, что Подмосковные приставы оштрафовали банк на 120 тыс. рублей за слишком частые звонки заёмщику. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области. Там напомнили, что закон ограничивают частоту контактов, чтобы защитить граждан от давления со стороны кредиторов. Например, не разрешено звонить в рабочие дни с 22:00 до 08:00, а также в выходные с 20:00 до 09:00.
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Очевидцы сообщили, что пострадавший был ранен, но остался жив. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и медики. Пострадавшего доставили в больницу на машине скорой помощи.
Полиция проводит расследование инцидента, личность стрелявшего устанавливается.
Ранее сообщалось, что Подмосковные приставы оштрафовали банк на 120 тыс. рублей за слишком частые звонки заёмщику. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области. Там напомнили, что закон ограничивают частоту контактов, чтобы защитить граждан от давления со стороны кредиторов. Например, не разрешено звонить в рабочие дни с 22:00 до 08:00, а также в выходные с 20:00 до 09:00.
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Елена Перлова