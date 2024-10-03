Жителям Подмосковья на фоне похолодания посоветовали проверить обогреватели

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С приближением холодов для профилактики пожаров в жилом секторе следует заранее проверить исправность обогревателей, посоветовали жителям Подмосковья работники Мособлпожспаса. Они напоминают главные правила безопасной эксплуатации отопительных приборов.
«Не используйте самодельные или неисправные электрообогреватели; не размещайте нагревательное устройство рядом с легко воспламеняющимися материалами; не накрывайте обогреватель и не используйте его для сушки вещей; не оставляйте без присмотра работающий обогреватель», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.Также следует регулярно проверять исправность электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок, вовремя ремонтировать приборы.
Помимо этого, нельзя допускать перегрузку в электросети. Для этого не следует включать одновременно несколько мощных потребителей электричества.
Кроме того, нельзя оставлять обогревательные приборы включёнными на ночь. Также стоит регулярно очищать их от пыли – она тоже может воспламениться.
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Лора Луганская