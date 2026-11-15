В одной стране ЕС «колонна» животных создала пробку
SHOT: В Италии колонна из ослов и овец заблокировала движение в тоннеле
В Италии автомобильный туннель заполонили ослы и овцы, заблокировав движение. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Животные полностью заняли одну из полос. Водителям пришлось ждать, пока «колонна» пройдёт.
По данным соцсетей, ролик снят на днях во время традиционной сезонной миграции скота. Каждый год в это время пастухи перемещают стада с одного пастбища на другое и иногда используют для этого проезжую часть.
Ранее сообщалось, что в Северной Македонии город Крива-Паланка страдает от нашествия коров. Ситуация довела город до режима чрезвычайной ситуации.
Читайте также: