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В одной стране ЕС «колонна» животных создала пробку

SHOT: В Италии колонна из ослов и овец заблокировала движение в тоннеле
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Италии автомобильный туннель заполонили ослы и овцы, заблокировав движение. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.



Животные полностью заняли одну из полос. Водителям пришлось ждать, пока «колонна» пройдёт.

По данным соцсетей, ролик снят на днях во время традиционной сезонной миграции скота. Каждый год в это время пастухи перемещают стада с одного пастбища на другое и иногда используют для этого проезжую часть.

Ранее сообщалось, что в Северной Македонии город Крива-Паланка страдает от нашествия коров. Ситуация довела город до режима чрезвычайной ситуации.

Никита Кротов

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