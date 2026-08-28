В России машинист спас полуголого мальчика на железнодорожных путях
В Адлере машинист электрички вовремя заметил на железнодорожных путях полуголого мальчика и остановил состав, предотвратив трагедию. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.
Ребенок лежал прямо на рельсах. Увидев мальчика, машинист экстренно затормозил, вышел из кабины и перенес его на руках в безопасное место. После этого на место вызвали скорую помощь и сотрудников транспортной полиции.
Теперь ребенок находится под присмотром взрослых. Как он оказался один на железной дороге и как долго он там находился, пока неясно. Сейчас проводится проверка.
Ранее сообщалось, что сотрудники транспортной полиции задержали молодого человека, который по заданию неизвестного из мессенджера поджег три шкафа на перегоне между остановочными пунктами «Варшавская» и «Чертаново».
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