В России машинист спас полуголого мальчика на железнодорожных путях

28 августа 2026, 19:13

В Адлере машинист успел остановить поезд перед ребенком на ж/д путях

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В Адлере машинист электрички вовремя заметил на железнодорожных путях полуголого мальчика и остановил состав, предотвратив трагедию. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.