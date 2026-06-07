Россиянину на Бали грозит депортация из-за за скандального поведения

07 июня 2026, 02:34

NusaBali: Россиянину на Бали грозит депортация после скандального поведения в отеле

Фото: iStock/structuresxx

Гражданину России на Бали грозит депортация за скандальное поведение в одном из отелей района Печату. Об этом сообщает местное издание NusaBali.