Россиянину на Бали грозит депортация из-за за скандального поведения
Гражданину России на Бали грозит депортация за скандальное поведение в одном из отелей района Печату. Об этом сообщает местное издание NusaBali.
Отмечается, что мужчина проживал в курортной гостинице с 9 по 23 мая. Администрация заведения пожаловалась властям на его поведение: россиянин систематически нарушал покой других постояльцев и сотрудников, а также совершал потенциально опасные для окружающих действия. Среди претензий — неоплата мороженого и напитков из бара 18 мая, хотя впоследствии он погасил долг.
Начальник оперативного отдела муниципальной полиции округа Бадунг Маде Астика Джая заявил, что гражданин РФ уже находится под контролем иммиграционной службы. В настоящее время мужчина проходит лечение в больнице. Предварительно, поведение мужчины могло быть связано с зависимостью от некоторых лекарственных средств. После выписки местные власти официально порекомендуют иммиграционной службе выслать его.
Ранее «Радио 1» передавало, что во Вьетнаме российские туристы пострадали от ядовитых жуков томкатов, которые особенно активны в районе пляжа. По словам врачей, токсичные насекомые прячутся даже в белье, оставленном на балконе для просушки. Восстановление от их жидкости может занять до четырёх недель.
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