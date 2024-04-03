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В округе Шаховская загорелся частный дом, есть пострадавший

03 апреля 2024, 09:48
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Пожар произошёл в частном доме №32 на улице Типографская в селе Ново-Михайловское городского округа Шаховская, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) в полвторого ночи в среду, 3 апреля. На место немедленно выехали пожарные. В 05:47 возгорание было ликвидировано», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на пожаре пострадал один человек.


В тушении принимали участие одиннадцать пожарных, было задействовано три единицы спецтехники.

Ранее сообщалось, что в Сергиево-Посадском городском округе произошёл пожар на территории завода «Электролит», площадь возгорания составила около 3 тысяч квадратных метров. Пожарным удалось справиться с огнём за несколько часов. Информация о пострадавших не поступала. Причины пожара выясняются.

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Число пострадавших после атаки дронов в Татарстане возросло
Власти: число пострадавших после атаки дронов в Татарстане увеличилось до 14
03 апреля 2024, 10:18

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Число пострадавших в результате атаки дронов в Татарстане выросло до 14 человек, из которых шесть остаются в больницах, а остальные уже выписаны
Об этом сообщила пресс-служба главы республики. Все пострадавшие, по данным сообщения, демонстрируют положительную динамику.

Атака дронов произошла утром вторника на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Серьезных разрушений не произошло. Кроме того, как отмечали местные власти, технологический процесс на предприятиях не нарушен.

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В квартире в Москве обнаружили тело женщины с шестью ножевыми ранениями
03 апреля 2024, 10:07

Фото: iStock/Fedorovekb

На северо-западе Москвы в квартире жилого дома обнаружено тело женщины с шестью ножевыми ранениями в области спины. Об этом рассказали в столичном СК.
«По данным следствия, 3 апреля 2024 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Исаковского в городе Москве, обнаружено тело женщины 1968 года рождения с признаками насильственной смерти в виде не менее шести ножевых ранений в области спины», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте преступления работают следователи и криминалисты. Они опрашивают возможных свидетелей и очевидцев. Проводятся все необходимые действия, чтобы вычислить убийцу.

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Третий член семьи Исломовых, задержанных по делу «Крокуса», обжаловал арест
03 апреля 2024, 09:57

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Еще один фигурант уголовного дела о теракте в «Крокусе» Диловар Исломов обжаловал арест. Об этом изданию РИА Новости сообщили в пресс-службе Басманного суда.
Следственные органы установили, что Исломов предоставил исполнителям теракта квартиру, в которой они готовились к совершению преступления.

Прежде суд избрал фигуранту меру пресечения в виде ареста.

Вооруженные мужчины ворвались в здание концертного зала в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье вечером 22 марта перед концертом. Террористы открыли огонь по безоружным людям, в числе которых были женщины и дети. По последним данным, в результате трагедии погибли 144 человека.

Правоохранители выясняют все причастных к теракту лиц.

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Увеличилось число пострадавших при землетрясении на Тайване
Reuters: более 700 человек пострадали при землетрясении на Тайване
03 апреля 2024, 09:49

Фото: iStock/Petrovich9

Более 700 жителей получили различные травмы при землетрясении на Тайване в уезде Хуалянь. Такие данные приводит агентство Reuters, ссылаясь на местные власти.
Согласно сообщению, ещё 77 человек оставались заблокированными в поврежденных зданиях.

Ранее местные СМИ сообщали, что в результате землетрясения на Тайване погибли четыре человека, ещё 97 пострадали. Больше всего жертв оказалось на тропе Дэкалунь, там погибли три человека, 40 получили ранения.

Напомним, толчки зафиксированы в 02:58 и в 03:11 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился на восточном побережье Тайваня, в 18 и в 11 километрах на юго-запад от города Хуалянь, в котором проживает более 350 тысяч человек. В настоящее время глубина эпицентра не определена. По информации некоторых СМИ, после землетрясения несколько районов Тайваня оказались обесточены.

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Сосед Кузьминова: спецслужбы Украины могли избавиться от него
03 апреля 2024, 09:21

Фото: iStock/Silent_GOS

Спецслужы Украины могли целенаправленно избавиться от перебежчика из России Максима Кузьминова. Так считает сосед бывшего российского пилота по имени Хави. Его слова передаёт РИА Новости.
«Складывается такое впечатление, что они его переманили на свою сторону, но, когда уже дело было сделано, решили игнорировать его существование. А может, таким образом хотели побыстрее от него избавиться», — считает Хави.

Он также рассказал, что, по словам других соседей, Кузьминов планировал перевезти в Испанию свою мать. При этом Хави удивляется, почему спецслужбы Украины и Испании не дали ему чёткую инструкцию по безопасности или не поменяли ему внешность. Сосед Кузьминова также отметил, что в городе проживает много выходцев с постсоветского пространства, которые могли бы узнать Кузьминова.

Напомним, 19 февраля появилась информация об обнаружении в муниципалитете Вильяхойоса в Испании тела, предположительно, лётчика Кузьминова. Позднее представитель главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил его смерть. Причастные к убийству Кузьминова сначала выстрелили в него шесть раз, а затем переехали на автомобиле.

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У жителя Богородского округа нашли нелегальный склад оружия и боеприпасов
03 апреля 2024, 09:06

Фото: iStock/Silent_GOS

Пистолеты и патроны обнаружили полицейские в квартире ранее судимого 35-летнего жителя рабочего посёлка Обухово Богородского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе обыска в шкафу у мужчины были обнаружены различные части огнестрельного оружия, 126 боевых патронов и 18 травматических патронов, а также два предмета, визуально схожие с пистолетом Макарова. Экспертиза показала, что один из них является пригодным для стрельбы огнестрельным оружием, а второй — это пневматический пистолет. Установлено также, что 105 патронов пригодны для стрельбы», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». На время следствия мужчину отпустили, взяв с него обязательство о явке.

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После обрушения породы на руднике «Пионер» арестованы инспектора по надзору

В Стамбуле произошло вооруженное нападение на отель

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#богородский городской округ
#оружие
#полиция
#криминал
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После обрушения породы на руднике «Пионер» арестованы инспектора по надзору
03 апреля 2024, 08:29

Фото: istockphoto/Zolnierek

Благовещенский городской суд вынес решение о заключении под стражу старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора.
Вера Вайтехович обвиняется в халатности после ЧП на руднике «Пионер», передаёт РИА Новости. Срок заключения под стражу — до 25 мая. Ранее на тот же срок был отправлен под арест заместитель начальника отдела Роспотребнадзора Павла Смирнова. Сторона защиты просила в суде отправить подзащитных под домашний арест. Свою вину обвиняемые не признали.

Заместитель начальника и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора были задержаны в понедельник, 1 апреля. Следователи считают, что в ходе проверок рудника «Пионер» в 2022 и 2023 годах сотрудники надзорного ведомства не выявили наличия грубых нарушений законодательства в области безопасности на промышленных объектах. В результате этого не было принято решение об административном приостановлении работы рудника.

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#инспектор
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#сотрудники
#роспотребнадзор
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В Стамбуле произошло вооруженное нападение на отель
Türkiye: вооружённое нападение на отель произошло в Стамбуле
03 апреля 2024, 08:11

Фото: iStock/ipopba

На отель в Стамбуле напали неизвестные с оружием. Об этом сообщает местная газета Türkiye.
По информации издания, здание было атаковано из длинноствольного оружия.

В настоящее время точное количество нападавших не известно. Правоохранительные органы устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Также сообщается, что во время стрельбы по отелю несколько пуль попали в проезжающий мимо автобус. В транспорте находились люди. Информации о пострадавших нет.

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#турция
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Стало известно о погибших при землетрясении на Тайване
При землетрясении на Тайване погибли четыре человека
03 апреля 2024, 07:37

Фото: iStock/SteveCollender

Не менее четырёх человек погибли при землетрясении на Тайване, ещё 97 пострадали. Об этом пишет местная газета China Times со ссылкой на пожарную службу.
Согласно сообщению, больше всего жертв оказалось на тропе Дэкалунь, там погибли три человека, 40 получили ранения.

Напомним, толчки зафиксированы в 02:58 и в 03:11 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился на восточном побережье Тайваня, в 18 и в 11 километрах на юго-запад от города Хуалянь, в котором проживает более 350 тысяч человек. В настоящее время глубина эпицентра не определена. По информации некоторых СМИ, после землетрясения несколько районов Тайваня оказались обесточены.

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