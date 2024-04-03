В округе Шаховская загорелся частный дом, есть пострадавший

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО
Пожар произошёл в частном доме №32 на улице Типографская в селе Ново-Михайловское городского округа Шаховская, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) в полвторого ночи в среду, 3 апреля. На место немедленно выехали пожарные. В 05:47 возгорание было ликвидировано», — говорится в сообщении.Отмечается, что на пожаре пострадал один человек.
Ранее сообщалось, что в Сергиево-Посадском городском округе произошёл пожар на территории завода «Электролит», площадь возгорания составила около 3 тысяч квадратных метров. Пожарным удалось справиться с огнём за несколько часов. Информация о пострадавших не поступала. Причины пожара выясняются.
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