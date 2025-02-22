В Омской области при пожаре в частном доме погибли двое детей и двое подростков

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В селе Ильичевка Омской области при пожаре в частном доме погибли двое детей и двое подростков. Об этом сообщает региональная служба МЧС.
«В селе Ильичевка произошло возгорание в частном доме. Ранним утром соседи заметили дым и сообщили в пожарную охрану. В жилье сотрудники МЧС России обнаружили тела детей двух, четырех лет и подростков 17 и 19 лет без признаков жизни», — рассказали в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, матери в момент пожара дома не было. Для ликвидации возгорания на месте работают пятеро сотрудников МЧС и три единицы спецтехники. Огонь распространился на площади в 64 квадратных метра. Причина пожара пока неизвестна.
Ранее «Радио 1» сообщало о крупном пожаре в Калужской области. Возгорание случилось на заводе по переработке пластика возле деревни Окороково. Зарево от пламени было видно за нескольк километров от места происшествия.
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Иван Мусатов