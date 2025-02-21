Взрывы автобусов в Израиле говорят о подготовке опаснейшего теракта

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По словам представителя полиции Израиля майора Михаила Зингермана, взрывы трех автобусов в пригородах Тель-Авива говорят о подготовке к опаснейшему теракту. Об этм он рассказал РИА Новости.
«Речь идет о трех взрывах. По всей вероятности, предотвращен опаснейший террористический акт, который планировался», — поделился с агентством Зингерман.
Представитель отметил, что на данный момент в Тель-Авиве и Холоне работают огромные силы полиции совместно со Службой общей безопасности из-за поступающей информации о подозрительных предметах. Правоохранительные органы организовали интенсивную проверку. Зингерман уточнил тот факт, что в результате происшествия никто не пострадал.
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