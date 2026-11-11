В Омской области студентку пырнули ножом, девушка потеряла палец
В Омской области малолетняя студентка подверглась жестокому нападению со стороны 19-летней знакомой по местному техникуму. Пострадавшая лишилась пальца на руке.
Жертву выманили на пустырь, пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры. Происходящее снимала на камеру мобильного телефона подруга обвиняемой.
Крики пострадавшей услышали прохожие и вызвали полицию. Девушку с большой потерей крови доставили санавиацией в Омск. Нападавшую обвинили в покушении на убийство и арестовали.
Ранее стали известны подробности жестокой расправы над главврачом столичной клиники. Установили, что 30-летний гражданин Германии по имени Даниэль столкнул Марину Каган с лестницы.
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