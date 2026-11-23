Российские врачи напечатали пациентке челюсть на 3D-принтере
Сотрудники Курганской областной клинической больницы имени святителя Луки Крымского смогли восстановить пациентке челюсть, применив 3D-технологии. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона в мессенджере Max.
Женщина попала к врачам в сентябре 2025 года. Из-за опухоли хирургам пришлось удалить значительную часть челюсти. После операции пациентке пообещали восстановить ее и сохранить естественные черты лица.
Опираясь на данные компьютерной томографии, медики построили трехмерную модель челюсти. На 3D-принтере они напечатали хирургические шаблоны и применили их на первом этапе операции. В ходе второго вмешательства специалисты использовали фрагмент тазовой кости самой пациентки.
Спустя полгода врачи отметили, что трансплантат полностью прижился, а естественные черты лица сохранились. После курса реабилитации женщина вернулась к привычной жизни.
Ранее сообщалось, что подмосковные эндоскописты спасли пациентку, пострадавшую от пирсинга языка.
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