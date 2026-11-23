23 ноября 2026, 22:52

Курганские врачи восстановили пациентке челюсть с помощью 3D-принтера

Фото: Департамент здравоохранения Курганской области

Сотрудники Курганской областной клинической больницы имени святителя Луки Крымского смогли восстановить пациентке челюсть, применив 3D-технологии. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона в мессенджере Max.