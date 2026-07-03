В Пакистане автобус с туристами рухнул в ущелье, 40 человек погибли
Рейсовый автобус, перевозивший 48 пассажиров, потерял управление и рухнул в ущелье в Пакистане. В результате ДТП погибли 40 человек, еще восемь пострадали, пишет газета The Sun.
Трагедия произошла в тот момент, когда переполненный транспорт направлялся из города Кветта в Исламабад. Среди пострадавших оказалась группа туристов, которые сели на автобус после поломки своего автомобиля. Спасатели продолжают извлекать тела погибших с места происшествия.
Аварии в Пакистане происходят часто из-за плохого состояния дорог, пренебрежения правилами дорожного движения и небезопасной практики вождения в горной местности.
Ранее сообщалось, что в Таиланде 11-летний мальчик угнал отцовскую машину и насмерть сбил девятерых буддийских монахов. Пять человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице, а девятого не стало тем же вечером. При этом 18 монахов все еще находятся в реанимации.
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