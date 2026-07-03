В Пакистане автобус с туристами рухнул в ущелье, 40 человек погибли

03 июля 2026, 16:38

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Рейсовый автобус, перевозивший 48 пассажиров, потерял управление и рухнул в ущелье в Пакистане. В результате ДТП погибли 40 человек, еще восемь пострадали, пишет газета The Sun.