В Пакистане пассажирский микроавтобус упал в овраг, погибли 11 человек
На севере Пакистана пассажирский микроавтобус рухнул в овраг. Об этом сообщил местный телеканал Dunya News.
Трагедия произошла в провинции Хайбер-Пахтунхва в округе Сват. В результате аварии погибли по меньшей мере 11 человек, в их числе есть женщины и дети. Еще пятеро пострадали, характер их травм и состояние людей не уточняется.
В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. Другие подробности пока неизвестны.
Неделю назад сообщалось об аналогичном происшествии в Турции. В провинции Малатья пассажирский автобус съехал с дороги и упал в овраг. В результате ДТП четыре человека погибли и 15 пострадали.
