В Пакистане пассажирский микроавтобус упал в овраг, погибли 11 человек

Фото: iStock/conejota

На севере Пакистана пассажирский микроавтобус рухнул в овраг. Об этом сообщил местный телеканал Dunya News.



Трагедия произошла в провинции Хайбер-Пахтунхва в округе Сват. В результате аварии погибли по меньшей мере 11 человек, в их числе есть женщины и дети. Еще пятеро пострадали, характер их травм и состояние людей не уточняется.

В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. Другие подробности пока неизвестны.

Неделю назад сообщалось об аналогичном происшествии в Турции. В провинции Малатья пассажирский автобус съехал с дороги и упал в овраг. В результате ДТП четыре человека погибли и 15 пострадали.

Лидия Пономарева

