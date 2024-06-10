Протестующие в Ереване перекрыли проспект и провели ночь в палатках

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Требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна протестующие перекрыли проспект Баграмяна в центре Еревана. Об этом пишет РИА Новости.
Митингующие собрались у здания парламента. Сообщается, что проспект Маршала Баграмяна они перекрыли палатками и скамьями. Полиция закрыла с двух направлений проход по улице Демирчяна.
Лидер протестующих, архиепископ Баграт Галстанян заявил, что участники акции «никуда уходить не собираются».
Вечером 9 июня на площади Республики в Ереване началась акция протеста, участниками которой стали несколько десятков тысяч человек. Митинг организовало оппозиционное движение «Тавуш во имя родины». Целью является отставка премьер-министра страны Никола Пашиняна и прекращение процесса делимитации границы республики с Азербайджаном.
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Лидер протестующих, архиепископ Баграт Галстанян заявил, что участники акции «никуда уходить не собираются».
Вечером 9 июня на площади Республики в Ереване началась акция протеста, участниками которой стали несколько десятков тысяч человек. Митинг организовало оппозиционное движение «Тавуш во имя родины». Целью является отставка премьер-министра страны Никола Пашиняна и прекращение процесса делимитации границы республики с Азербайджаном.
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Дарья Осипова