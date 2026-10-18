В Париже во время беспорядков раздели пожилую пару старше 80 лет
В Париже во время беспорядков пожилая пара старше 80 лет подверглась нападению: у супругов отняли украшения и личные вещи, а также сняли одежду, оставив их практически раздетыми посреди улицы. Об этом сообщает журнал Entrevue.
Инцидент произошел 17 октября недалеко от площади Республики, где проходили протестные акции, сопровождавшиеся беспорядками. Пострадавшим оказали помощь.
В субботу по всей Франции прошли масштабные акции протеста против роста стоимости жизни и повышения цен, которые сопровождались ожесточенными столкновениями с полицией, погромами и вандализмом. Радикально настроенная молодежь громила магазины, поджигала остановки общественного транспорта и автомобили. Для разгона погромщиков полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил о задержании более двух тысяч человек и о более чем 600 пострадавших правоохранителях и пожарных. Всего в манифестациях приняли участие 550 тысяч человек, из которых 110 тысяч — в Париже.
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