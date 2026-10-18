В Париже во время беспорядков раздели пожилую пару старше 80 лет

18 октября 2026, 21:05

В Париже во время беспорядков пожилую пару оставили в нижнем белье на улице

Фото: istockphoto/Hartmut Kosig

В Париже во время беспорядков пожилая пара старше 80 лет подверглась нападению: у супругов отняли украшения и личные вещи, а также сняли одежду, оставив их практически раздетыми посреди улицы. Об этом сообщает журнал Entrevue.