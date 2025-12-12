Захарова одним словом оценила решение ЕК по заморозке российских активов

12 декабря 2025, 23:27

Захарова оценила решение Еврокомиссии заморозить активы РФ словом «наперсточники»

Мария Захарова (Фото: Telegram-канал МИД России @MID_Russia)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом оценила решение Еврокомиссии о бессрочной заморозке активов РФ. Свое мнение она выразила в беседе с РИА Новости.





Ранее глава евродипломатии Кая Каллас написала в соцсети X, что страны ЕС согласовали заморозку активов российского Центробанка на неопределенный период. Их сумма составила примерно 210 миллиардов евро.



В ЕС добавили, что активы будут «заблокированы» до тех пор, пока РФ не осуществит выплаты Украине.





«Наперсточники», — заявила в ответ на ситуацию Захарова.