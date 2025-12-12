Захарова одним словом оценила решение ЕК по заморозке российских активов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом оценила решение Еврокомиссии о бессрочной заморозке активов РФ. Свое мнение она выразила в беседе с РИА Новости.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас написала в соцсети X, что страны ЕС согласовали заморозку активов российского Центробанка на неопределенный период. Их сумма составила примерно 210 миллиардов евро.
В ЕС добавили, что активы будут «заблокированы» до тех пор, пока РФ не осуществит выплаты Украине.
«Наперсточники», — заявила в ответ на ситуацию Захарова.Ранее вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем признал неминуемость использования российских активов для Украины.
По его словам, Брюссель «не пойдет на безрассудные компромиссы», пока не будет достигнуто единогласное мнение по вопросу использования указанных средств.