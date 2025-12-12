Достижения.рф

В Черном море недалеко от Севастополя произошло землетрясение

Развожаев: В Черном море близ Севастополя случилось землетрясение магнитудой 3,1
Фото: iStock/Petrovich9

В Черном море в 24 километрах от Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,1. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.



По оперативным данным Крымской сейсмической сети, подземные толчки случились вечером.

«Землетрясение имеет один афтершок. По словам специалистов, слабая и регулярная сейсмичность — это нормально», — пояснил Развожаев.
Он также отметил, что в результате происшествия не зафиксировали повреждений городских объектов в Севастополе.

Напомним, что в ночь с 8 на 9 декабря у побережья Курильских островов произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6. Его очаг находился на глубине 20 километров.

Мария Моисеева

