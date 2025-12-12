В Черном море недалеко от Севастополя произошло землетрясение
В Черном море в 24 километрах от Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,1. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По оперативным данным Крымской сейсмической сети, подземные толчки случились вечером.
«Землетрясение имеет один афтершок. По словам специалистов, слабая и регулярная сейсмичность — это нормально», — пояснил Развожаев.Он также отметил, что в результате происшествия не зафиксировали повреждений городских объектов в Севастополе.
Напомним, что в ночь с 8 на 9 декабря у побережья Курильских островов произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6. Его очаг находился на глубине 20 километров.
