В Перми подросток пойдет под суд за убийство бабушки и дяди

01 декабря 2025, 18:37

В Перми подростка будут судить за убийство бабушки и дяди под наркотиками

Фото: iStock/Michał Chodyra

Шестнадцатилетний подросток из Перми пойдет под суд за убийство бабушки и дяди, совершенное в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщило СУСК РФ по региону.