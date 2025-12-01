В Перми подросток пойдет под суд за убийство бабушки и дяди
Шестнадцатилетний подросток из Перми пойдет под суд за убийство бабушки и дяди, совершенное в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщило СУСК РФ по региону.
По информации правоохранительных органов, 12 мая в Перми подросток, находясь под воздействием наркотиков, решил убить своих бабушку и дядю из-за неприязни. С ножом в руках он нанес им несколько ударов, в результате чего оба взрослых погибли на месте.
Следователи предъявили юноше обвинение в убийстве двух человек, совершенном с особой жестокостью. На время следствия несовершеннолетний был взят под стражу. Уголовное дело, утвержденное прокурором, передано в суд для рассмотрения.
