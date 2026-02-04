В Петербурге девушка подожгла волонтерский центр
В Выборгском районе Санкт-Петербурга девушка устроила поджог в здании на Кантемировской улице. К тому же она кричала, что у неё есть бомба.
Как сообщает 78.ru, очаг возгорания находится в подвальном помещении. Предварительно, там расположен волонтёрский пункт сбора гуманитарной помощи для участников СВО. На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы.
