Водитель наехал на 8-летнего ребенка в Москве
В Москве водитель, личность которого не разглашается, совершил наезд на восьмилетнего ребенка во дворе жилого дома. Об этом сообщает «Лента.ру».
Инцидент произошел на Булатниковской улице. Пострадавший мальчик был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются.
Прокуратура Южного административного округа Москвы организовала проверку и взяла на контроль ход и результаты расследования. Других подробностей нет.
