В Петербурге девочка поскользнулась и сломала позвоночник на территории школы

Фото: iStock/Liudmila Chernetska
В Санкт-Петербурге 10-летняя школьница поскользнулась и сломала позвоночник на территории образовательного учреждения.
Как пишет Lenta.ru сo ссылкой на издание 78.ru, инцидент произошёл во дворе школы № 555 на Комендантском проспекте 25 декабря, но в больницу родители девочки обратились лишь 27 декабря.
Врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника грудного отдела (седьмого и восьмого позвонка) первой степени. Медики оценивают состояние пострадавшей как удовлетворительное.
Ранее в Северной столице полиция задержала 16-летнюю школьницу, повесившую на стенде в образовательном центре Кировского района фото основателя «Русского добровольческого корпуса» * Дениса Капустина** и его соратника Алексея Левкина***.
* террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
** внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов
*** внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов
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Врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника грудного отдела (седьмого и восьмого позвонка) первой степени. Медики оценивают состояние пострадавшей как удовлетворительное.
Ранее в Северной столице полиция задержала 16-летнюю школьницу, повесившую на стенде в образовательном центре Кировского района фото основателя «Русского добровольческого корпуса» * Дениса Капустина** и его соратника Алексея Левкина***.
* террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
** внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов
*** внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов
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Анастасия Ларина