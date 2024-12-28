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В Петербурге девочка поскользнулась и сломала позвоночник на территории школы

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Санкт-Петербурге 10-летняя школьница поскользнулась и сломала позвоночник на территории образовательного учреждения.
Как пишет Lenta.ru сo ссылкой на издание 78.ru, инцидент произошёл во дворе школы № 555 на Комендантском проспекте 25 декабря, но в больницу родители девочки обратились лишь 27 декабря.

Врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника грудного отдела (седьмого и восьмого позвонка) первой степени. Медики оценивают состояние пострадавшей как удовлетворительное.



Ранее в Северной столице полиция задержала 16-летнюю школьницу, повесившую на стенде в образовательном центре Кировского района фото основателя «Русского добровольческого корпуса» * Дениса Капустина** и его соратника Алексея Левкина***.

* террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
** внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов
*** внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов

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#медики
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В Архангельской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве своих детей
Полиция задержала жительницу Котласа, она подозревается в убийстве своих детей
28 декабря 2024, 16:59

Фото: iStock/Dzurag

Мать полуторагодовалого мальчика и девочки трёх лет, тела которых были обнаружены в квартире дома на улице Мелентьева в городе Котласе, задержали по подозрению в убийстве. Об этом сообщают в СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
По данным ведомства, возбуждено уголовное дело, планируется арест женщины.

Правоохранители выясняют причины трагедии: они осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей, назначена экспертиза.

Семья считается неблагополучной и находится на учёте в органах опеки, прокуратура проводит ведомственную проверку.

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#семья
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Члены семьи убитых под Тверью детей получают необходимую помощь
28 декабря 2024, 16:50

Фото: istockphoto/tiero

Членам семьи четверых детей, найденных убитыми в частном дому в СНТ «Межурка» Тверской области, оказывается вся необходимая помощь. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в регионе Лариса Мосолыгиина.
В своей социальной сети она отметила, что следственные мероприятия по делу ещё продолжаются, не приведя каких-либо дополнительных подробностей. Омбудсмен подчеркнула, что убийство ребёнка в любой из религий считается самым тяжким грехом, не имеющим никакого оправдания, никаких смягчающих обстоятельств и никакого прощения.

По словам омбудсмена, все члены семьи погибших детей (мама, двое старших детей, тётя и дядя) получают всю необходимую помощь, прежде всего психологическую.

По предварительным данным, расправу над собственными детьми учинил их 37-летний отец. Он решил, что жена ему изменяет, а дети — не его. После этого мужчина зарезал троих сыновей в возрасте от трёх до пяти лет, а также годовалую дочь.

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#тверская область
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В Самаре прогремел взрыв в котельной дома, есть пострадавшие
28 декабря 2024, 15:58

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрыв прогремел в котельной дома в Самаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что в результате взрыва пострадали три человека, в том числе ребёнок. Также получили повреждения шесть квартир.

По данным собеседницы агентства, взрыв прогремел на первом этаже, где располагаются технические помещения. Взрывной волной были повреждены четыре квартиры на первом этаже и две квартиры на втором этаже.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу. Все они получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. Также у пострадавшей несовершеннолетней девочки обнаружили повреждение пальцев.

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#пострадавший
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Хотела покончить с собой: в Дагестане подростки полгода держали школьницу в сексуальном рабстве, накачивая её наркотиками
28 декабря 2024, 15:43

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

В 2022 году десятиклассник из Хасавюртовского района году познакомился со школьницей и склонил её к половому акту, а чтобы она не возражала, накачал её наркотиками, из-за чего девочка попыталась покончить с собой. «Радио 1» расскажет детали трагичной истории.

Накачивали таблетками и насиловали


Школьник дарил девочке цветы, делал различные подарки и даже обещал жениться на ней. Спустя некоторое время он склонил её к половому акту.

Девочка узнала, что она у своего возлюбленного не единственная: он применял эту схему и с другими. В итоге она попыталась расстаться с молодым человеком, но он убедил её, что поменялся. После чего между ними снова случилась близость.

Через некоторое время юноша заявил девочке, что отныне у неё будет интимная связь не только с ним, но и с его друзьями, которым было от 16 до 18 лет.

Кроме того, он пригрозил, что в случае отказа он выложит в интернет фотографии, на которых насилует её. С тех пор девочку неоднократно вывозили в лес, накачивали её наркотическими средствами и принуждали к половому акту. При этом они и сами употребляли наркотики.

Мучитель не отстал


Летом 2023 года девочка вместе с семьёй переехала в Хасавюрт, но издевательства и изнасилования продолжились. В конце концов девочка попыталась покончить с собой — её удалось спасти.

В итоге школьница написала заявление в полицию, но его отклонили. Позже в дом девочки ворвались неизвестные и избили её отца.

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Мнение полиции


Министерство внутренних дел Республики Дагестан представило свою версию событий. Согласно информации ведомства, сотрудники полиции провели обыск в доме жителя Хасавюрта в рамках расследования ранее возбуждённого уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».Кроме того, стало известно, что 40-летний мужчина находится в федеральном розыске.

Во время обыска 15-летняя дочь мужчины, пытаясь отвлечь внимание полицейских от своего отца, причинила себе телесные повреждения. Сотрудники правоохранительных органов вызвали скорую помощь и оказали девочке первую помощь. Отец девочки был арестован.

«Прокуратурой республики поставлены на контроль ход и результаты проверки по размещенной в сети интернет информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней жительницы Хасавюртовского района. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Фото: istockphoto / choochart choochaikupt

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В Котласе Архангельской области в ванной нашли тела малолетних брата и сестры
28 декабря 2024, 15:12

Фото: istockphoto/izzzy71

В городе Котлас Архангельской области в квартире обнаружены мёртвыми двое малолетних детей. Тела брата и сестры находились в ванной комнате.
Прокуратура и следственные органы проводят проверку по факту случившегося, сообщает телеграм-канал регионального надзорного ведомства. Семья состояла на учёте в органах опеки как социально неблагополучная. Правоохранители выясняют причины трагедии, а также эффективность работы органов профилактики.

Тела детей были обнаружены 28 декабря в квартире по месту их проживания. Девочке было три года, а мальчику — полтора. Семья полная, но неблагополучная. Матери погибших детей 29 лет, отцу — 33 года. Будет дана оценка работы органов, взаимодействовавших с данной семьёй, находящейся в социально опасном положении.

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В частном доме в Тверской области найдены четыре мёртвых ребёнка
#семья
#прокуратура
#тела
#дети
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Пьяный глава посёлка в ХМАО оказал сопротивление при задержании после стрельбы
28 декабря 2024, 15:11

Фото: iStock/IndiaUniform

Глава администрации посёлка Кузьминский в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Сергей Грубцов расстрелял дом возлюбленного своей 12-летней дочери. Перед задержанием он открыл огонь по полицейским, теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом пишет Mash.
По данным издания, после стрельбы по дому 15-летнего ухажёра своей дочери, которого там в итоге не оказалось, Грубцов пошёл бродить по посёлку с нарезным карабином «Тигр». Его заметил участковый и попытался остановить. Однако чиновник открыл по нему огонь, потом он попытался скрыться в доме знакомого, откуда открыл огонь по прибывшим полицейским. В итоге его задержали живым.

Его ждет суд сразу по трем статьям. В общей сложности ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

О 15-летнем ухажёре своей дочки Грубцов узнал нынешним летом. Сначала он пытался разговаривать с парнем, но безуспешно. А недавно одноклассники девочки слили в сеть записи её интимных встреч с бойфрендом. Видео разлетелось по чатам и дошло до отца. Тот написал заявление в полицию, но дело никак не продвигалось.

Под действием алкоголя он пришел к дому парня дочери и начал стрелять по дверям, окнам и стенам.

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#дело
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#заявление
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На трассе Чуйский тракт в Алтайском крае столкнулись 29 автомобилей
28 декабря 2024, 15:07

Фото: istockphoto/Maren Winter

28 декабря в Бийском районе Алтайского края произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. На трассе Чуйский тракт столкнулись сразу 29 легковых и грузовых автомобилей.
Масштабная авария произошла неподалёку от населённого пункта Заря, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ. По предварительной информации, пострадавших нет. Несколько машин среди участвовавших в столкновении — большегрузные фуры. На трассе образовался серьёзный затор. Организовано реверсивное движение.

Как сообщили в дорожной службе, водитель легкового автомобиля Chevrolet Niva в условиях плохой видимости не справился с управлением и допустил столкновение с впереди идущей машиной. Автомобили, ехавшие сзади, налетели на него и стали собираться в «гармошку». На месте аварии работают сотрудники экстренных служб, пытаясь растащить машины и ликвидировать последствия ДТП. Организованы пункты питания и обогрева для водителей.

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#машины
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Жительница Курска пыталась поджечь МФЦ по указанию мошенников
28 декабря 2024, 15:03

Фото: iStock/PamWalker68

В Курске задержали женщину, которая по указанию мошенников пыталась поджечь МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Курской области.
Отмечается, что 70-летняя жительница Курска с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгла входную дверь в МФЦ. Все происходящее она снимала на видео.

Правоохранители оперативно задержали женщину и возбудили в отношении неё уголовное дело по статье о террористическом акте. Теперь ей грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

В УМВД уточнили, что поджог вовремя заметили сотрудники, которые оперативно ликвидировали возгорание. В результате никто не пострадал.

В ходе допроса женщина сообщила, что стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительного ведомства. Они заявили, что в МФЦ якобы находились преступники, которые пытались оформить кредит на женщину и украсть у неё более миллиона рублей. Также аферисты заставили пенсионерку обналичить кредитную карту на сумму около 200 тысяч рублей. Деньги мошенникам она передать не успела.

Мошенники уверяли, что после совершения поджога на помощь к женщине на вертолёте прилетит спецназ, который высадится и задержит запертых в МФЦ злоумышленников. Когда пенсионерка попыталась отказаться от сотрудничества, ей пригрозили обвинением в соучастии в преступлении.

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#курская область
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#мошенники
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#видео
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На дорогах Подмосковья сбили косулю и лося
28 декабря 2024, 14:44

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Косуля и лось погибли под колёсами автомобилей в Московской области в последнюю рабочую неделю уходящего года, столкновения произошли на дорогах Серпухов — Протвино и Каданок — Двойни в городском округе Егорьевск, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Водители и пассажиры автомобилей, совершивших столкновения с животными, не пострадали. Виновным в аварии предстоит выплатить крупные штрафы: 40 тысяч рублей за сбитую косулю и 80 тысяч рублей за лося», — отмечается в сообщении.
В областном Комлесхозе подчеркнули, что обычные места выхода диких животных на дороги хорошо известны и отмечены специальными знаками — белыми треугольниками с изображением оленя и красной окантовкой.
Игнорировать эти знаки нельзя: водитель обязан снизить скорость, чтобы суметь вовремя объехать или пропустить появившееся на проезжей части животное.

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#московская область
#подмосковье
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