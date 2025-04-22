В Петербурге фура с пивом опрокинулась на дороге и перекрыла движение

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В Санкт-Петербурге огромная фура с ящиками пива опрокинулась на дороге и перекрыла несколько полос движения, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что дорожно-транспортное путешествие случилось сегодня на 47-м км КАД. Из-за удара прицеп большегрузного автомобиля практически разорвало и на асфальте оказались сотни банок с пивом — многие их них лопнули. Очевидцы обратили внимание, что проезжая часть оказалась полностью залита алкоголем, а аромат пива стоял еще очень долго.
Из-за аварии никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что на складе в Московском районе Санкт-Петербурга случился пожар. Сообщение о возгорании по адресу Дизельный проезд, д. 23, к. 3 поступило в 16:38.
Приехавшие на место инцидента сотрудники МЧС выяснили, что «в складском здании размером 15х50 метров происходит горение на площади 500 кв. метров».
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Из-за аварии никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что на складе в Московском районе Санкт-Петербурга случился пожар. Сообщение о возгорании по адресу Дизельный проезд, д. 23, к. 3 поступило в 16:38.
Приехавшие на место инцидента сотрудники МЧС выяснили, что «в складском здании размером 15х50 метров происходит горение на площади 500 кв. метров».
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Ольга Енгалычева