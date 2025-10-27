Достижения.рф

В Петербурге горит здание Лениздата

Фото: istockphoto/Distortion Media

В Санкт-Петербурге загорелось здание издательства «Лениздат». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».



По словам очевидцев и по кадрам, которые они публикуют, с набережной Фонтанки поднимается чёрный дым, а из окон видно языки пламени.

Ранее, 21 октября, в Мариинском дворце, где проходят заседания Законодательного собрания, также фиксировали задымление. К зданию на Исаакиевской площади прибыли пожарные, людей эвакуировали.

Выяснилось, что дым вызвал небольшой пожар в шахте лифта — загорелся брезент. Возгорание потушили до приезда спасателей.

Перед этим сообщалось, что один человек погиб при пожаре в Ленобласти.

Никита Кротов

