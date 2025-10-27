Один человек погиб при пожаре в Ленобласти
Вечером 26 октября в садоводстве «Лесное», расположенном в Волховском районе Ленинградской области, произошёл серьёзный пожар со смертельны исходом. Об этом сообщил Телеграм-канал 78 | НОВОСТИ.
Огонь полностью уничтожил частный дом площадью 63 квадратных метра. В результате возгорания погиб его владелец – 86-летний пенсионер.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники 60-й пожарной части региона. Спасателям потребовалось полтора часа, чтобы полностью ликвидировать возгорание.
В настоящее время специалисты проводят проверку для установления причин и обстоятельств случившегося.
Ранее пожар вспыхнул в одном из московских домов. Благодаря действиям спасателей обошлось без жертв.
