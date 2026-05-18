В Петербурге горящий «УАЗ» на скорости протаранил дорожное ограждение
На Московском шоссе в Санкт-Петербурге автомобиль «УАЗ» загорелся и протаранил ограждение. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошёл вчера вечером в Московском районе около дома №15. По предварительной информации, машина двигалась на высокой скорости, когда в моторном отсеке вспыхнуло пламя. «УАЗ» потерял управление, влетел в дорожное ограждение и мгновенно оказался охвачен огнём.
В результате происшествия никто не пострадал — спасатели оперативно прибыли на место и быстро потушили пожар. В операции участвовали десять человек и две единицы техники МЧС.
