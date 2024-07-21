В Петербурге хрупкая девушка нокаутировала пристававшего к ней мужчину

Фото: istockphoto/Artur Didyk
В центре Санкт-Петербурга девушка достаточно хрупкого телосложения сумела эффективно отбиться от назойливого поклонника. Она ударила мужчину по лицу и отправила его в глубокий нокаут.
Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения и уже разлетелся по всему интернету, передаёт новостной портал 78.ru. Судя по кадрам, молодой человек оказывал девушке настойчивые знаки внимания, которые ей, видимо, не особенно нравились. Остудить пыл кавалера пытался охранник, однако молодая особа и сама сумела постоять за себя.
Когда приставания уличного донжуана стали слишком навязчивыми, девушка провела эффектную двойку, точным ударом в челюсть отправив нахала на асфальт. Происшедшее перестало удивлять, когда выяснилось, что нокаутировала непрошенного ухажёра 21-летняя чемпионка ММА Алиса Иринина.
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Александр Бойцов