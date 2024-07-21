В Петербурге хрупкая девушка нокаутировала пристававшего к ней мужчину

Арестованные на Западе яхты, принадлежащие россиянам, подвергаются атакам сквоттеров (самовольно заселяющихся) и диверсиям. Об этом сообщает издание Financial Times. В частности, сквоттеры заняли яхту Phi, принадлежащую, по информации журналистов, девелоперу РФ Сергею Науменко, стоящую в Лондоне. Теперь на судне табличка, предупреждающая потенциального нарушителя, что его будут преследовать «по всей строгости закона».