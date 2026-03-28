В Петербурге и Ленобласти видят черный дым — видео
В Ленинградской области очевидцы зафиксировали столб черного дыма в городе Кудрово. Кадры опубликовал телеканал 78.ru.
По уточненным данным, инцидент произошел вблизи Октябрьской набережной. Предварительно, возгорание возникло у автосалона на Мурманском шоссе, где проводились работы по сжиганию кабеля.
В другом сюжете телеканал разместил видео с аналогичным черным дымом в районе улицы Тельмана в Санкт-Петербурге. Как выяснили журналисты, в этом месте, предположительно, утилизировали автомобильные покрышки.
Ранее в Тосненском районе Ленобласти после тушения пожара в доме на территории садоводства «Поляны» спасатели обнаружили тела трех человек.
Читайте также: