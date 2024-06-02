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В Петербурге многодетную мать заставили выпить жидкость для розжига

02 июня 2024, 12:58
Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Многодетную мать избили в парке, а затем заставили выпить жидкость для розжига. Об инциденте в Петербурге пишет портал 78.ru.


Женщина рассказала, что в три часа ночи на неё напали в парке, после чего начали издеваться, заставив выпить жидкость для розжига. В результате этого инцидента женщина попала в больницу с ожогом пищевода. Заявление в полицию она не писала.

В соцсетях после появления этой информации многие пользователи заявили, что пострадавшая якобы является мошенницей. Женщина воспитывает троих детей, а зарабатывает тем, что снимает посуточно квартиры, после чего сдаёт их на длительный срок по фальшивым документам.

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#нападение
#женщины
#ожоги
#госпитализация
В Калининграде у 33 человек выявлен сальмонеллёз из-за «здорового питания»
02 июня 2024, 13:45

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

В Калининграде 21 человек проходят лечение в инфекционном стационаре после заражения сальмонеллёзом. Всего заразились 33 человека. Заболели они после того, как попробовали заказанную продукцию линии здорового питания.
Среди заболевших — один подросток и один маленький ребёнок, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Все, кто заразился, ранее попробовали продукцию линейки здорового питания, которую они заказали у местного предпринимателя. Специалисты ведомства выяснили, что она изготавливалась с нарушением санитарных норм.

В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование. Выявлены многочисленные нарушения в части хранения продуктов, технологии их приготовления, содержания пищеблока и даже мытья посуды. С кухни изъяты более 62 килограммов просроченной продукции. На время проведения расследования предприятие закрыто.

Региональным Следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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#ск рф
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#калининград
#роспотребнадзор
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В Дубне горит лодочный посёлок «БАМ» на Московском море – видео
02 июня 2024, 13:36

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

В лодочном посёлке «БАМ» на Московском море в подмосковной Дубне вспыхнул пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Дубна | Вести».
Очевидцы сообщают, что возгорание на берегу Иваньковского водохранилище очень крупное, огонь и дым видно из разных частей города.

На опубликованных кадрах видно, что в небо поднимается густой чёрный дым, огонь стремительно распространяется.

На место происшествия уже прибыли пожарные, которые приступили к тушению возгорания.

Одновременно с этим сообщается о возгорании на НПЗ в Ухте. В результате пожара погибли два человека, ещё одного пострадавшего экстренно госпитализировали. Пожарные продолжают ликвидировать возгорание.

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#дубна
#пожар
#пожарные
#возгорание
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На ухтинском НПЗ в результате взрыва и пожара погибли два человека
02 июня 2024, 13:30

Фото: МЧС России

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Ухты погибли два человека, сообщает Baza. Одного пострадавшего доставили в больницу. У всех, кто пострадал, комбинированные травмы.
Предварительно, на одном из заводских резервуаров велись работы. Внутри резервуара произошло возгорание. В настоящее время пожарные готовятся провести так называемую «пенную атаку». Частично крыша резервуара разрушена. Угрозы, что пламя распространится на другой резервуар, нет.

До этого очевидцы сообщали, что перед тем, как начался пожар, они слышали хлопки, а потом заметили столб дыма.

Как сообщили в МЧС, возгорание началось в резервуаре РВС-10000. На месте происшествия продолжают работу оперативные службы. Причины произошедшего устанавливаются.

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#завод
#взрыв
#пожар
#новости
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В Одесской области произошла очередная диверсия на железной дороге
«Страна»: на железной дороге под Одессой произошла очередная диверсия
02 июня 2024, 13:04

Фото: istockphoto/Roman Vyshnikov

Очередная диверсия произошла под Одессой на железной дороге. Об этом сообщило украинское издание «Страна», ссылаясь на источники в органах правопорядка.
«Сотрудниками железнодорожной станции Одесса-Восточная во время проверки железнодорожного полотна были обнаружены металлические предметы, которые установили на рельсы, чтобы поезд сошел с рельсов», – говорится в сообщении.

Журналисты уточнили, что инцидент произошел в минувшую пятницу, 31 мая. Утверждается, что украинские спецслужбы возбудили дело по факту происшествия. Причастные устанавливаются.

Ранее сообщалось об участившихся на железных дорогах Украины поджогах релейных шкафов в рядах украинских областей.

До этого сообщалось о публикации кадров взрыва портовой инфраструктуры Одессы.

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#украина
#железная дорога
#железные дороги
#новости
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Мигрант напал на ребенка и заставил его драться со своим сыном в Подмосковье
Readovka: мигрант ударил ребенка, заставив драться со своим сыном в Подмосковье
02 июня 2024, 12:46

Фото: istockphoto/RadekProcyk

Мигрант напал на ребенка и заставил его драться со своим сыном. Инцидент произошел в Подмосковье, пишет портал Readovka.
По данным журналистов, дети не поделили качели на детской площадке. Сын мигранта, плохо говорящий на русском, не стал дожидаться своей очереди и начал кидаться камнями в мальчика, а затем стал размахивать канцелярским ножом.

Мальчик Леша (имя изменено) не отреагировал на такое поведение, а сын иностранца побежал домой и пожаловался отцу. Тот пришел на площадку и заставил детей драться. Увидев, что сын проигрывает, мигрант сам закончил драку, ударив Лешу в висок кулаком.

По информации Readovka, одна девочка вызвала на место происшествия маму пострадавшего ребенка. Женщина быстро прибыла на место и вызвала правоохранителей, услышав перед этим оскорбления в свою сторону.

Мигранта задержали полицейские, но, со слов матери пострадавшего, уже утром по невыясненным обстоятельствам отпустили домой.

Медики подтвердили избиение мальчика, семья которого хочет попросить помощи у общественников, чтобы уроженца Таджикистана наказали по справедливости. Также мама избитого мальчика хочет обратиться в прокуратуру.

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Скелет в красных трусах обнаружили в лесополосе в Ленобласти
В Лесополосе у Ладожского озера обнаружили скелет в красных трусах
02 июня 2024, 12:43

Фото: iStock/Tennessee Witney

Человеческий скелет обнаружили в лесополосе около Ладожского озера в Ленинградской области. Об этом сообщает «Фонтанка».
Отмечается, что скелет случайно заметил житель Петербурга, который сразу же сообщил о находке правоохранительным органам. Полиция оперативно прибыла на место происшествия. В настоящее время определить пол и возраст погибшего человека по внешним признакам невозможно.

На скелете была одета чёрная куртка, зелёная кофта, кроссовки 42 размера и красные трусы.

Следственным комитетом РФ будет организована проверка, в рамках которой возбудят уголовное дело, установит личность погибшего, а также причину его смерти.

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#ленинградская область
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#ск рф
#проверка
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Реактивный снаряд РСЗО «Ольха» уничтожили над российским регионом
Силы ПВО РФ уничтожили реактивный снаряд РСЗО «Ольха» над Белгородской областью
02 июня 2024, 12:31

Фото: iStock/3D_generator

Российская система ПВО зафиксировала и уничтожила реактивный снаряд РСЗО «Ольха» над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
В результате происшествия жертв и разрушений нет.

Минувшим утром в Белгородской области дважды была объявлена ракетная опасность.

ВСУ атаковали регион с использованием беспилотников. В результате детонации одного из боеприпасов погиб заместитель главы администрации Корочанского района Игорь Нечипоренко. Ранения получили еще несколько граждан. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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В Петербурге молодой мужчина совратил 13-летнего подростка
02 июня 2024, 12:22

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

В Санкт-Петербурге 22-летний молодой человек совратил 13-летнего подростка. Инцидент произошёл накануне, 1 июня, в День защиты детей.
Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на информированный источник. Парень находился с мальчиком в квартире наедине. Там он совершил в отношении подростка развратные действия. О случившемся узнала мать школьника и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. Там в его отношении пока что был составлен протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские проводят проверку с целью установления всех обстоятельств и подробностей случившегося. Подозреваемый помещён под стражу.

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#санкт-петербург
#подросток
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Грузовик Минобороны РФ со снарядами для РСЗО попал в ДТП, есть пострадавшие
02 июня 2024, 12:05

Фото: iStock/hdmddphoto

Во Владимирской области в ДТП попал грузовик Минобороны РФ, перевозивший снаряды для реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что несколько ведомственных грузовиков со снарядами для РСЗО «Ураган» 31 мая ехали колонной во Владимирской области. В какой-то момент 61-летний водитель одной из машин не выдержал дистанцию и врезался в спереди идущий грузовик напарника.

Подчеркивается, что это предварительная информация. Минобороны РФ никак не комментировало данный инцидент.

После столкновения первый грузовик врезался в автомобиль, который ехал спереди. А тот, в свою очередь, ещё в два.

В результате ДТП серьёзные травмы получил виновник аварии. Его госпитализировали с закрытыми переломами грудины и ног. Также пострадала девушка, управлявшая одним из легковых автомобилей.

Боеприпасы не сдетонировали.

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