В Петербурге многодетную мать заставили выпить жидкость для розжига

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Многодетную мать избили в парке, а затем заставили выпить жидкость для розжига. Об инциденте в Петербурге пишет портал 78.ru.
Женщина рассказала, что в три часа ночи на неё напали в парке, после чего начали издеваться, заставив выпить жидкость для розжига. В результате этого инцидента женщина попала в больницу с ожогом пищевода. Заявление в полицию она не писала.
В соцсетях после появления этой информации многие пользователи заявили, что пострадавшая якобы является мошенницей. Женщина воспитывает троих детей, а зарабатывает тем, что снимает посуточно квартиры, после чего сдаёт их на длительный срок по фальшивым документам.
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Анастасия Чинкова