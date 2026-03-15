В Петербурге мужчина разбился насмерть, протаранив стоящую на «красный» иномарку
В Курортном районе Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП — водитель легковушки врезался в машину, остановившуюся на красный свет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Авария случилась ночью 15 марта на Приморском шоссе, когда автомобиль «Джили» под управлением 35-летнего мужчины двигался от Сестрорецка в сторону Горской. У дома №216 машина на полной скорости влетела в «Хавал», который стоял на месте из-за запрещающего сигнала светофора.
От полученных травм водитель «Джили» скончался на месте. Водителя второй иномарки, 33-летнего мужчину, госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. В настоящий момент полиция проводит проверку по факту ДТП и устанавливает все обстоятельства трагедии.
