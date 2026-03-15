В Туле у металлургического завода случился пожар

15 марта 2026, 23:17

Миляев: В Туле в районе Косогорского металлургического завода произошло возгорание

Фото: iStock/grafoto

Вечером 15 марта в Туле в районе Косогорского металлургического завода случился пожар. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев.





По его словам, причиной инцидента стало нарушение технологического процесса — из-за этого произошло разовое возгорание водорода. Миляев уточнил, что угрозы экологии нет, и предприятие продолжает работать в штатном режиме.



