Средства ПВО за шесть часов уничтожили 113 БПЛА над российскими регионами
Российские военные успешно отразили воздушную атаку более ста украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 113 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Над Брянской областью российские военные сбили 73 дрона.
Ещё 18 БПЛА ликвидировали над Московским регионом, причём 14 из них следовали в направлении Москвы. Над Калужской областью средства ПВО уничтожили семь беспилотников, над Смоленской — шесть и над Курской — пять. По одному дрону ВС РФ подавили над Белгородской, Тверской и Ярославской областями и над акваторией Чёрного моря.
Отмечается, что за минувшую ночь над регионами РФ сбили 170 украинских БПЛА.
