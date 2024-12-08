В Петербурге на лгбт*-вечеринке задержали сына экс-депутата закса

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Правоохранители Санкт-Петербурга провели рейд в арт-пространстве «Явление», где проходила закрытая ЛГБТ*-вечеринка. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.
«Сотрудники правоохранительных органов провели рейд на закрытой ЛГБТ*-вечеринке в арт-пространстве «Явление» в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
Как стало известно, мероприятие получило название «Круги свободы — бал». На нем присутствовало несколько десятков человек. Рейд правоохранителей был проведен в целях проверки законности вечеринки, а также для установки возраста ее участников. Как оказалось, среди задержанных оказался сын бывшего депутата закса Санкт-Петербурга Бориса Вишневского*.
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