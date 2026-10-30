В Петербурге обвиняемый в убийстве пенсионерки и малыша отправился в СИЗО

30 октября 2026, 17:35

В Петербурге обвиняемого в убийстве пенсионерки и ребенка отправили в СИЗО

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Дмитрия Накарякова, обвиняемого в убийстве учительницы из Курганской области и её внука, а также в нападении на мать ребёнка. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.