В Петербурге обвиняемый в убийстве пенсионерки и малыша отправился в СИЗО
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Дмитрия Накарякова, обвиняемого в убийстве учительницы из Курганской области и её внука, а также в нападении на мать ребёнка. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
По её данным, Накаряков вину признал и против избрания меры пресечения не возражал, пишет URA.RU. В ходе заседания он признался, что все границы. Мужчина останется в СИЗО до 25 декабря.
Ранее стало известно, что жертвами преступления стали 58-летняя женщина, работавшая учителем английского языка в Курганской области, и её двухлетний внук. Их тела обнаружили в квартире в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
По данным СМИ, обвиняемый напал на женщину с молотком. Также пострадала его 32-летняя сожительница, которой удалось спастись.
Читайте также: