В Петербурге подростки нашли человеческие останки у школы
В Василеостровском районе Санкт-Петербурга подростки обнаружили человеческие останки рядом со школой. Об этом сообщает издание 78.ru.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и происхождение найденных останков. Официальной информации о личности погибшего и времени смерти пока не приводится. Проводится проверка.
Ранее стало известно, что в поезде Санкт-Петербург — Симферополь пассажир шесть раз ударил ножом попутчика. Пострадавший получил тяжелые ранения.
